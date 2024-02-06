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Ayrelli bereketi, doğa severlerin yüzünü güldürdü

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Ayrelli bereketi, doğa severlerin yüzünü güldürdü
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı doğasever vatandaşlarımız, bu yıl kış aylarının bereketli yağmurlarını geç geldiğin, bu nedenle doğanın şimdilerde her bölgede yemyeşil olduğunu ve bereketli yüzünü gösterdiğini dile getirdiler.
Özellikle şubat ayının ilk günlerinde bahar havası gibi güneşin yüzünü göstermesi sonrasında ovaya çıktıklarını ifade eden doğasever vatandaşlarımız, doğanın bereketli yüzünü fotoğrafta görüldüğü gibi kendilerine sunduğunu kaydettiler.
Geçtiğimiz Pazar günü yaklaşık iki saat doğada dolaşmaları sonucunda fotoğrafta görülen ayrellileri topladıklarını ifade eden vatandaşlarımız ancak ülkede bazı kişilerin hobi yerine para kazanmak amacıyla ayrellileri toplayıp Güney Kıbrıs’a sattığını bildiklerini ifade ettiler.
 
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