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Alışveriş çadırı mı mülteci çadırı mı?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Lefkoşa sakini vatandaşlarımız, ülkemizin her geçen gün çöplüğe döndüğünü görmekten artık usanç duyduklarını belirterek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemleri paylaştılar.

Alışveriş çadırı mı mülteci çadırı mı?
 
Lefkoşa’nın son yıllarda hızla büyüyen bölgelerinden olan Ortaköy ile Yenikent arasındaki bölgede 2021 yılı başında kurulan fotoğraftaki çadırdan alış-veriş alanının adeta kaderine terk edildiğini belirten vatandaşlarımız, “Bu çadırdan alışveriş alanını kuran işletme kim bilmiyoruz ama anlaşılan parası çok olduğu için sokağa atmaktan korkmuyor” dedi.
Ancak esas önemli konunun bu çadırların fotoğrafta da görüldüğü gibi yırtılmaya başlaması nedeniyle çok kötü bir görüntünün ortaya çıktığını söyleyen vatandaşlarımız “Alışveriş çadırları sanki de mülteci çadırıymış gibi kaderlerine terk edildi. Bu görüntüler Lefkoşa’ya yakışmayan görüntüler” dediler.
Belediyenin bu çadırı ya toplatması ya da kendisinin toplaması gerektiğinin altını çizen vatandaşlarımız, herkesin kendi kafasına göre çevreye moloz bırakmaması gerektiğini sözlerine eklediler.
 
 
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