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Devlet okulu idarecileri üsluplarını düzeltmeli

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı velilerimiz, devlet okullarında gereksinim duyulan gerek kırtasiye malzemeleri gerekse diğer malzemelerin okul idarecileri tarafından öğrencilerden talep edilmeye başlandığını ancak okul yöneticilerinin göndermiş oldukları yazılı dilekçelerin yöntem ve üslubunun yanlış olduğunu dile getirerek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Devlet okulu idarecileri üsluplarını düzeltmeli
 
Veliler “Devletimizin mali yapısında ne yazık ki okulların geçim ve idamesini sağlayacak bütçe veya para ayrılmamaktadır. Okullardaki temizlik malzemesi, kırtasiye malzemesi, spor malzemesi v.b.diğer ihtiyaçları karşılamak için yeterli para devlet tarafından ayrılmamaktadır” diyerek durumu özetlediler.
Özel okulların eğitimde kullandıkları araç ve gereçlerin standardını yükselttiği için, devlet okul yönetimlerinin de buna yakın araç, gereç ve temizlik malzemelerini temin etmeye yöneldiğine dikkat çeken velilerimiz, “Devlet okullarının bir geliri de olmayınca bu ihtiyaçları velilerde almaya çalışmaktadır. Ve ne yazık ki bu çarpık devlet sistemi sayesinde okul yönetimleri bu tarz itici ve çirkin yöntemlere başvuruyorlar” dediler.
Kendilerine yapılan bildirimlerde kullanılan kelimeler ve belirtilen adresin devletin eğitim kurumlarına hiç yakışmadığını ifade eden vatandaşlar, sitemlerini paylaştılar.
 
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