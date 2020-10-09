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Ağaç kovuğuna kadar çöp bırakılır mı?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemizin en çok kullanılan piknik alanlarından biri olan Boğaz Piknik Alanı’nın adeta çöplüğe döndüğünü ifade ederek, bu konuda bize fotoğraflar göndererek şikayetlerini paylaştılar.

Ağaç kovuğuna kadar çöp bırakılır mı?
 
 
Geçtiğimiz günlerde ailece piknik yapmak için gittikleri Boğaz Piknik Alanı’nda her tarafın çöplerle dolu olduğunu gördüklerini söyleyen çevre dostu vatandaşlarımız, “Belki belediye ekipleri çöpleri toplamakta gecikti, hatta bu bölgedeki aç hayvanlarda bu çöpleri dağıtarak yemek aradı. Ancak ağaç kovuklarının içine kadar çöpleri hayvanlar bırakmış olamaz” diyerek sitem ettiler.
Ağaç kovuklarına kadar bırakılan çöplerin ne kadar duyarsız bir toplum olduğumuzu göstermeye yettiğini ifade eden çevreci vatandaşlarımız, “Bu görüntüler bize yakışmıyor. Yaşadığımız kullandığımız bir çevreyi böyle bırakmamalıyız. Gün gelecek bu çöplükler ve molozlar nedeniyle çok zor anlar yaşayacağız” diyerek sözlerini tamamladılar.
 
 
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