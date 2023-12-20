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“18 yaşından küçüklerin kafelerde sigara içtiğini gören yok mu?”

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“18 yaşından küçüklerin kafelerde sigara içtiğini gören yok mu?”
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir Lefkoşa sakini vatandaşımız, şahit olduğu bazı görüntüler nedeniyle şok olduğunu ifade ederek, devlet yetkililerinin neden denetim yapmadığını sorguladı.
Vatandaşımız "Lefkoşa' okullar yolunda sabah çocuğumu okula götürürken cafelerde sigara içen 18 yaşından küçük çocukları gördüğümde acaba devlet yetkililerimiz görmüyor mu bu çocuklar sahipsiz mi diye düşünüyorum" diyerek hayretlerini paylaştı.
Ülkede 18 yaşından küçük genç veya çocuklara tütün ürününün satışının yasak olduğunu herkesin bildiğini belirten vatandaşımız ancak kendi gözleriyle gördüğü 18 yaşın altındaki genç ve çocukların sigara içtiğini yetkililerin görmediğini sorgulayarak sitem etti.
Bu çocuklara sigara satanlar kadar bu kafelerde sigara içmelerine izin verenlerin de suçlu olduğunu ama en büyük suçlunun denetim yapmayanlar olduğunu söyleyen vatandaşımız yetkilileri göreve davet eti.
 
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