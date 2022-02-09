“10 dakikalık iş için saatlerce bekleyerek bir adım ileri gidemeyiz”

10 dakikalık bir iş için saatlerce bekleyerek hem zaman hem de enerji kaybı yaşayarak bir adım ileriye gidemeyiz



Ayaklı Gazete’ye ulaşan Girne sakini vatandaşlarımız, ülkemizde e-devlet uygulamasının tam olarak kullanılamamasından dolayı vatandaşların devlet dairelerinde adeta işkence çektiğini dile getirerek pazartesi günü yaşadıkları bir olayı bizlerle paylaştılar.

Girne sakini vatandaşlarımız pazartesi günü Girne Gelir ve Vergi Dairesi’ne giderek seyrüsefer ücreti ödemek için sıraya girdiklerini belirterek yaklaşık 3 saat bu sırada beklediklerini ifade ederek “Para var hizmet yok... Sabah 8'den beri insanlar beklediler. Neden? Olmayan yolların vergisini vermek için... Neden? Ehliyet yenilme diye bir saçmalık olduğu için...” diyerek isyan ettiler.

Gerek pandemiden dolayı eksik personel, gerekse izinli personelden dolayı sadece bir vezne ile çalışan bu dairenin içler acısı durumunun ülke genelini yansıttığını söyleyen vatandaşlarımız “10 dakikalık bir iş için saatlerce bekleyerek hem zaman hem de enerji kaybı yaşayarak bir adım ileriye gidemeyiz” diyerek sözlerini tamamladılar.



