



Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, bize gönderdikleri bir fotoğrafla KKTC’nin geldiği durumun özetini bu şekilde anlatılabileceğini dile getirdiler.

Ülkede adaletin herkese eşit işlemediğini dile getiren vatandaşlarımız fotoğrafta görülen ağaçlar arasındaki tabela nedeniyle bazı sürücülerin ceza alırken bazılarının ise görmezden gelindiğini iddia ederek “İşte KKTC’nin özeti. Tüm kurallar ve yasalar iki ağacın arasına saklanmış. Kimi için hiçbir zaman görülmez. Kimi için ise ağaçların arasında da olsa uygulanır” dediler.

Ülkemizde bazı şeylerin ahbap çavuş ilişkisiyle yapıldığını ve herkesin eşit şekilde ülkeden hizmet alamadığını savunan vatandaşlarımız “Bu ülkeye önce adalet lazım. Yani herkese adaletli eşit yaklaşılırsa sorunlar hızlıca çözülür” dediler.



