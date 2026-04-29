Rum Kıbrıs Cumhuriyeti özellikle AB’nin aşırı desteğiyle küçücük bir cumhuriyeti dev aynasında büyüterek görmeye çoktan başladı. Avrupa ülkelerinin ve hatta ABD’nin yakın ilgisinden dolayı çok mutlu. Rumların “büyük” hayali şöyle özetlenebilir; AB’nin Rum Kıbrıs Cumhuriyeti’ne gösterdiği yakın ilgi ve özellikle ABD’nin bu küçücük cumhuriyete biraz yakınlaşması, eninde sonunda Türkiye’nin adadan çekilmesine yol açacak. İşte bu hayalin peşinde koşan Rumların bugünkü beklentisi bu… Bu beklentinin yakın bir gelecekte gerçekleşeceğini umut eden Rumlar, gözlerinin içine kadar giren bugünkü durumu görmemezlikten gelerek, bu hiçbir zaman gerçekleşmeyecek hayal ile sorunun sorun olarak kalmasına neden olduklarının farkında bile değiller.

Gerçek şu ki, adadaki iki ayrı devlet arasındaki ufak tefek sorunları dahi çözümlemekten uzak kalan bu küçücük Rum Kıbrıs Cumhuriyeti, kendilerini 100 milyonluk bir devlet olarak görmeye devam ettikçe, “Kıbrıs Sorunu” olduğu yerde kalacak. Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgede en büyük ve en güçlü devlet olduğunu hala göremeyen, daha doğrusu görmek istemeyen Rumlar, yanlış hesaplar peşinde koşmaya devam ederken, KKTC Devleti tüm iç ve dış sorunlarını çözmek yolunda dev adımlar atmaya devam edecek… Gün gelecek KKTC Devleti tanınacak. İşte o zaman küçücük Rum Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tüm hayalleri de dev aynası da paramparça olacak. Kıbrıs adasında kötülük düşünenler, yani Rumlar sonunda kötülükler içinde kalacaklar…