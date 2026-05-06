Rumların büyük bir uğraş içinde gerçekleştirmeye çalıştıkları plan şöyle özetlenebilir: İlk olarak federasyon çözümünü en uygun çözüm olarak gören Kıbrıslı Türkleri bir araya toplayıp hedefe doğru yürümelerini sağlamak… Federasyon sistemini benimseyen Kıbrıslı Türklere her türlü yardımı öngören Rumlar, istedikleri çözüme ulaşmak için her türlü yola başvurmaktan çekinmiyorlar. Onlar için federasyon çözümünü benimseyen Kıbrıslı Türkler ilk hedef… Ancak bu planın gerçekleşmeyeceğini ve Kıbrıslı Türklerin çoğunluğunun iki ayrı devlet çözümünde kararlı olduklarını bilen Rumlar da var. Gerçekleri çok az sayıda Rumlar görürken, Rum Yönetimi ısrarla bu planı gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

KKTC Halkının büyük bir çoğunluğu federasyon çözümüne karşı… Bu gerçeği hala görmek istemeyen Rumlar, dış güçlerin bu planı benimsediğini umut ederek bu yolda her türlü oyuna başvurmaktadır… Peki, Rumlar bu planın gerçekleşmesi için kime güveniyor? Tabii başta ABD olmak üzere diğer bazı güçlere veya devletlere güveniyor. Rumların anlamak istemediği bir gerçek var… Ne ABD , ne de başka devletler böyle bir planı desteklemekten çok uzak… Bu görüş yaygın… Bu görüşün kabul göremeyeceğini bilen dış güçler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin böyle bir oldu bittiye karşı çıkacağını çok iyi anlamışlardır. Bu yüzden Rumların bu planı hayal olarak kalmaya mahkum… Adadaki iki ayrı bağımsız, egemen devlet gerçeği gözlerinin içine kadar giren Rumların artık aklını başına alması lazım…