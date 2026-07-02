25 Haziran 2026 tarihli yerel yazılı basınımıza yansıyan haberlere göre; Bakü’de yaptığı konuşmasında Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler; uluslararası topluma, Kıbrıs Türk halkının haklı taleplerini daha yapıcı bir anlayışla değerlendirme çağrısında bulundu.

Cumhuriyet Meclisinden yapılan açıklamaya göre Öztürkler, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Parlamento Birliği 20’nci Oturumuna katılarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına konuşma yaptı..

..Bakü Kongre Merkezi’ndeki konferansta Öztürkler’e Meclis Başkanlık Divanı Üyesi ve Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Küçük, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Şifa Çolakoğlu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer eşlik etti..

..Konuşmasına Azerbaycan Milli Meclisine teşekkür ederek başlayan Öztürkler, geçen Nisan’da Bakü’de gerçekleştirilen Azerbaycan-Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 3’ncü Parlamentolar Arası Dostluk Grupları Toplantısında gösterilen misafirperverliğin, parlamentolar arasındaki kardeşlik bağlarının güçlenmesine önemli katkı sağladığını belirtti..

..İslam coğrafyasında yaşanan insani krizlere de değinen sayın Ziya Öztürkler, başta Gazze ve Filistin olmak üzere Lübnan, Sudan, Suriye, Batı Trakya, Keşmir ve Arakan’da yaşanan acıların tüm İslam Dünyasının ortak meselesi olduğunu ifade etti. Masum sivillerin ve çocukların hayatını kaybettiği saldırıları kınayan Öztürkler, İslam ülkelerinin ortak, güçlü ve kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı..

..Kıbrıs Türk halkının yaklaşık 70 yıldır siyasi, ekonomik, sportif, kültürel ve sosyal alanlarda haksız izolasyonlara maruz bırakıldığını dile getiren Ziya Öztürkler, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin geçmişte bu haksızlıkların giderilmesi yönünde aldığı kararların önemine işaret etti..

.. Kardeş ülkelerden beklentilerinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile parlamenter, ekonomik, sportif ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi yönünde daha güçlü ve somut adımlar atılması olduğunu ifade eden Öztürkler, 1975 yılından bu yana İslam Konferansı Örgütü ve İslam İşbirliği Teşkilatı ile çeşitli düzeylerde ilişkilerini sürdüren Kıbrıs Türk Devleti’nin teşkilattaki statüsünün güçlendirilmesi ve daha ileri seviyelere taşınmasının tarihi sürecin doğal bir sonucu olduğunu kaydetti..

..Kıbrıs meselesine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Ziya Öztürkler , adada adil ve sürdürülebilir bir çözümün ancak mevcut gerçeklerin kabul edilmesiyle mümkün olabileceğini belirtti. İki ayrı Egemen devlet temelinde bir çözüm modelinin kalıcı barışın anahtarı olduğunu vurgulayan Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının Egemen Eşitliği ile Eşir Uluslararası Statüsünün tanınmasının vazgeçilmez olduğunu söyledi..

..Rum yönetiminin yıllardır siyasi çözüme engel olduğunu ve Kıbrıslı Türklerle ortaklık kurma iradesi göstermediğini ifade eden Öztürkler uluslararası topluma , Kıbrıs Türk halkının haklı taleplerini daha yapıcı bir anlayışla değerlendirme çağrısı yaptı..

..Öztürkler ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a Kıbrıs Türk Halkına ve haklı davasına verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Yine 25 Haziran 2026 tarihli yerel yazılı basınımıza yansıyan açıklamasında Türk Mukavemet Teşkilatı Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar “Kısmi Tanınma değil; tam tanınma karşılığında toprak verilmesine karşı olduğunu belirtti..

..Dernek Genel Başkanı Celal Bayar, yaptığı yazılı açıklamada , Birleşmiş Milletler gözetiminde gerçekleştirilen Nüfus Mübadele Anlaşması ile vatan yapılan toprakların 50 yıl sonra yeniden terk edilmeyeceğini ifade etti. Bayar, bu toprakların Mehmetçiğin canı, kanı ve alın teriyle vatan yapıldığını söyledi..

..Kuzey’de ve Güney’de iki ayrı idare ve devlet bulunduğunu belirten Bayar, “50 yıldan sonra bu gerçeği kimse değiştiremez ve bunun adı çözüm olamaz” dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Mavi Vatan üzerindeki haklarından asla vazgeçmeyeceklerini vurgulayan sayın Bayar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yaşatılacak ve Anavatan’ın etkin ve fiili garantörlüğü devam edecektir..

..Rum ve Yunan tarafı tüm adayı istiyor. Çözüm adına buna izin verilmez. Şimdiye kadar olduğu gibi bu görüşme ve planlar yapılabilir; ancak gerçekler temelinde çözüm olabilir. O da İki Devlet demektir. Rumların ve toplu mezarlar asla Ada’nın Yunanistan’a ilhakıyla Kıbrıs Türk halkına yaşattığı planlı soykırım ve toplu mezarlar asla unutulmaz ve iki devletli siyasi çözümden vazgeçilemez” dedi.

Diğer yandan yapmış olduğu açıklamada Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar; Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, kısmi tanınma değil; tam tanınma istediğini kaydederek, tanınma karşılığında toprak verilmesine karşı olduğunu belirtti..

..Dernek Genel Başkanı Celal Bayar, yapmış olduğu açıklamada, Birleşmiş Milletler gözetiminde gerçekleştirilen Nüfus Mübadelesi Anlaşması ile vatan yapılan toprakların 50 yıl sonra yeniden terk edilemeyeceğini ifade etti..

..Öztürkler, 1975 yılından bu yana İslam Konferansı Örgütü ve İslam İşbirliği Teşkilatı ile çeşitli düzeylerde ilişkilerini sürdüren Kıbrıs Türk Devleti’nin teşkilattaki statüsünün güçlendirilmesi ve daha ileri seviyelere taşınmasının tarihi sürecin doğal bir sonucu olduğunu kaydetti..

..Kıbrıs meselesine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Ziya Öztürkler, adada adil ve sürdürülebilir bir çözümün ancak mevcut gerçekliklerin kabul edilmesiyle mümkün olabileceğini belirtti. İki ayrı egemen devlet temelinde bir çözüm modelinin kalıcı barışın anahtarı olduğunu vurgulayan Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ile eşit uluslararası statüsünün tanınmasının vazgeçilmez olduğunu söyledi..

..Rum Yönetiminin yıllardır çözüme engel olduğunu ve Kıbrıslı Türklerle ortaklık kurma iradesi göstermediğini ifade eden Öztürkler uluslararası topluma , Kıbrıs Türk halkının haklı taleplerini daha yapıcı bir anlayışla değerlendirme çağrısı yaptı..

Öztürkler ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a , Kıbrıs Türk halkına ve haklı davasına verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti..

Sonuç olarak, Kıbrıs Türk halkına düşen görev birlik ve beraberlik içinde hareket ederek bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yaşatmak ve tanınmasını sağlamaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sen Çok Yaşa..