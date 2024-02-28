Üstel: “Gençlerimizin uluslararası platformlarda kazandığı başarılar bizleri gururlandırıyor"

Başbakan Ünal Üstel, KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, federasyona bağlı spor eğitmenleri ve sporcu gençleri, Başbakanlık Şeref Salonu'nda kabul ederek görüştü. Başbakan Ünal Üstel’e kabul de Spordan da Sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu eşlik etti.

Başbakan Ünal Üstel kabulde yaptığı konuşmada, “Son günlerde büyük başarılara imza atan KKTC Atletizm Federasyonu’nu ağırlamak bizler için gururdur. Ülkemize gurur yaşatan spor eğitmenlerimize ve en önemlisi de sporcu gençlerimize yürekten teşekkür ederim. Gençlerimiz dünyadan ne kadar soyutlansa, ambargolara ve izolasyonlara uğrasa bile pes etmeden spora emek veriyor ve çeşitli uluslararası platformlarda bizleri gururlandırıyor. Gençlerimizin uluslararası platformlarda kazandığı başarılar, KKTC'nin dünyayla kucaklaşma sürecinde oldukça önemlidir” dedi.

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı da kabulde bir konuşma yaparak, “ Başbakanımız Sayın Ünal Üstel'in spora verdiği öneme teşekkür etmek için buradayız. Uluslararası başarıları elde eden veya hedefleyen birçok sporcumuz ve hedefleri olan sporcularımız var... Bu hedefler doğrultusunda canla başla çalışıp hem ülkemizi temsil ediyor, hem de Türkiye milli takım formalarıyla dünyaya açılıyorlar. Bundan sonraki süreçler de de spora destek sürdükçe sporcularımızın da başarıları aynı şekilde devam edecektir” ifadelerini kullandı.



