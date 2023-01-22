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Cimnastikte 2023 yılı faaliyetleri, vize semineriyle başladı

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Cimnastikte 2023 yılı faaliyetleri, vize semineriyle başladı
KKTC Cimnastik Federasyonu 2023 yılı faaliyetlerine, KKTC Fenerbahçeliler Derneği lokâlinde düzenlenen vize semineriyle başladı.
Eğitmenler Figen Yaman Lesinger ve Gözde Acaray’ın eğitmenliğinde yapılan vize seminerine, federasyona bağlı antrenörler büyük ilgi gösterdiler.
KKTC Cimnastik Federasyonundan vize semineriyle ilgili yapılan açıklamada “Figen Yaman Lesinger ve Gözde Acaray hocalarımıza,bize salon imkânı sunan KKTC Fenerbahçeliler Derneği başkanı Toykan Özdamar ve yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ederiz. Tüm ekip arkadaşlarımıza 2023 yılında başarılar dileriz.”ifadeleri kullanıldı.
 
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