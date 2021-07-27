Taygun Olimpik Deneme Yarışları’na katılıyor

Son dönemlerde antrenörü Celal Keleş ile birlikte Türkiye’de elde ettiği birincilikler ve kırdığı rekorlarla adından söz ettiren Taygun, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Ankara’da 28-29 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan Olimpik Deneme Yarışları’nın U18 ve U20 kategorilerinde yer alacak

KKTC Atletizm Federasyonu milli atletlerinden Taygun Artan Özcihan, Ankara’da düzenlenecek olan Olimpik Deneme Yarışları’na katılacak. Taygun ayrıca Dünya U20 Şampiyonası’nın bireysel barajlarını geçmek için de yarışacak.

Son dönemlerde antrenörü Celal Keleş ile birlikte Türkiye’de elde ettiği birincilikler ve kırdığı rekorlarla adından söz ettiren Taygun, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Ankara’da 28-29 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan Olimpik Deneme Yarışları’nın U18 ve U20 kategorilerinde yer almak üzere antrenörü ile birlikte yarın (28 Temmuz Çarşamba) adadan ayrılacak. Temsilcimiz, 397 atletin yer alacağı organizasyonda 100 ve 200 metre branşlarında piste çıkacak.

Bu yıl yapılması planlanan Avrupa U18 Şampiyonası’nın iptal edilmesi sonrası Türkiye Milli Takımı ile Dünya U20 Şampiyonası’na katılacak olan temsilcimiz, milli takımda 4x100 metre branşında yarışacak. Taygun, bu büyük organizasyonda bireysel olarak da yarışma hedefinde olduğu için 100 ve 200 metrede yer alabilme adına barajları geçmek için de Ankara’da yarışacak.

Son dönemde birçok şampiyonluk yaşadı, rekor kırdı

KKTC Atletizm Federasyonu’nun Mayıs ayında düzenlediği deneme yarışlarında baraj geçerek Türkiye’de çeşitli yarışlarda yer alan Taygun Artan Özcihan, gerek elde ettiği şampiyonluklar, gerekse kırdığı KKTC ve Türkiye rekorları ile dikkatleri üzerine çekti.

Genç atlet ilk olarak Bursa’da düzenlenen Türkiye U20 Şampiyonası’nda 200 metrede ikinci olurken, Türkiye Milli Takımı adına Balkan U20 Şampiyonası’nda 200 metrede Balkan beşinciliği elde etti.

Taygun bu organizasyonun ardından Kütahya’da düzenlenen Türkiye U18 Şampiyonası’nda 100 ve 200 metre branşlarının yanı sıra 4x100 metre branşında da Türkiye şampiyonluğu sevinci yaşarken 100 ve 200 metrede üç yeni KKTC rekoruyla birlikte 200 metrede Türkiye rekoru kırma başarısı gösterdi.

Son olarak Ankara’da düzenlenen Türkiye U18 Ligi 1. Kademe Yarışları’na katılan 17 yaşındaki genç atlet, 100 metrede birincilik, 4x100 metrede takım ikinciliği, 200 metrede birincilik ve İsveç Bayrak yarışında birincilikle beraber yeni Türkiye rekoru sevinci yaşadı.

