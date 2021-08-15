Taygun'dan Sırbistan'dan çifte altın

Taygun Artan Özcihan, Balkan U18 Şampiyonası’nı çifte birincilikle tamamladı

KKTC Atletizm Federasyonu’nun milli atletlerinden Taygun Artan Özcihan, Sırbistan’da düzenlenen Balkan U18 Atletizm Şampiyonası’nı çifte birincilikle tamamladı. Temsilcimiz kısa sürede elde ettiği birincilikler ve kırdığı rekorları uluslararası alana da taşıdı. 100 metre branşının yanı sıra Taygun, Türkiye Milli Takımı ile 4x100 metre yarışında da altına uzandı, yeni Türkiye rekoruna imza atan ekibin parçası oldu.



Çifte birincilik

Hafta içerisinde antrenörü Celal Keleş ile birlikte Türkiye Milli Takımı’na dahil olan Taygun, Türkiye kafiyesiyle birlikte Perşembe günü şampiyonanın yapılacağı Sırbistan’ın Krajlevo şehrine ulaştı. Cuma günü yapılan şampiyonada ilk olarak 100 metre seçmelerinde piste çıkan Taygun, serisinde 10.78 derecesi ile birinci gelerek finale yükselirken, finalde de 10.80 koşarak Balkan şampiyonluğunu elde etti.



Türkiye rekoru

Bu yarışın ardından Türkiye 4x100 metre takımı ile piste çıkan ve takımın son adamı olarak yarışan Taygun, takım arkadaşları ile birlikte elde ettikleri 41.66’lık derece ile birinci olma başarısı gösterdi. Bu derece aynı zamanda yeni Türkiye yıldızlar rekoru oldu. Taygun bu önemli organizasyonda elde ettiği dereceler ile başarılarına yenilerini eklemiş oldu.

