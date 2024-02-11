Kadınlar Kıbrıs Kupası’nda yarı finalistler belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kadınlar Kıbrıs Kupası'nda çeyrek final maçları hafta sonu oynandı.
Oynanan çeyrek final maçları sonunda K.Kaymaklı, Dem’s Cons.Mağusa SA, China B.G.Gücü ve A. Yeşilova yarı finale yükseldiler.
T.H.Dumlupınar-K.Kaymaklı: 0 – 5
Vadili-Dem’s Cons.Mağusa SA : 2 – 5
China B.G.Gücü-Doğan T.Birliği: 4 – 1
A.Yeşilova-T.E.Dikmen Gücü: 2 – 0
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