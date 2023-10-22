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Sakallı’dan 21 kilometrede ikincilik

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Sakallı’dan 21 kilometrede ikincilik
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Ülkemizin başarılı atletlerinden olan Mehmet Sakallı bugün yapılan Ülker Lefkoşa Maratonu’nun 21 kilometre yarışında genel klasmanda ikinci geldi. Dem’s Construction Ltd. sponsorluğunda yarışa katılan Sakallı, kişisel en iyi derecesini de yaptı. Sakallı ödülünü LTB Başkanı Mehmet Harmancı’dan aldı.

Yarış sonunda madalyasını alan Mehmet Sakallı şunları söyledi:  
“Bugün yapılan Lefkoşa Maratonunda 21 kilometrede genel sıralamada ikinci geldim. Kişisel en iyi derece mi yaparak sponsorum olan Dem’s Construction Ltd en iyi şekilde temsil etmekten onur duydum. Maratonun da sloganı olan Şampiyon Meleklere Sözümüz Var sloganında olduğu gibi sözümüzü tuttuğum için çok mutluyum
 Bundan sonraki yarışlarda derecemi geliştirerek yine kürsüde yer almak istiyorum. Dem’s Construction şirket Direktörü Süleyman Can beye bir kez daha sonsuz teşekkürlerimi bir borç bilirim.” dedi.
 
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