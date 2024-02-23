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Sakallı, Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nda yarışacak

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Sakallı, Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nda yarışacak
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Ülkemizin uzun mesafe koşan elit atletlerinden Mehmet Sakallı Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nda yarışacak.
Sporcunun  yanında olan kuruluşlarımızdan Dems Construction sponsorluğunda Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nda 21 kilometrelik yarı maratonunda yarışmak için bugün adadan ayrılan Sakallı, pazar günü yarışmaya katılacak.
Sakallı, Trabzon'da en iyi derecesini koşma hedefinde olduğunu ve bu yarışmaya çok iyi hazırlandığını belirtti. Her türlü desteği kendisinden eğirgemeyen sponsoru Dems Construction Ltd.’in  kendisine yarışmaya katılmasına imkan sağladığı için sonsuz teşekkürlerimi ileterek, derece yaparak adaya döneceğini ifade etti.
Öte yandan Sakallı’nın takım arkadaşı Nejat Çapun ise 10 kilometrelik parkurda yarışacak.
 
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