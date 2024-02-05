Noah Lyles, Boston'da rekor kırdı

Dünya Salon Atletizm Turu'nun Boston ayağı heyecan veren performanslara sahne oldu. Birleşik Amerikalı Noah Lyles, 60 metreyi 6 saniye 44'de koşarak yarışma rekoru kırdı

Dünya Salon Atletizm Turu'na, Amerika Birleşik Devletleri'nin Boston kentinde devam edildi. "Gold" seviyesindeki Grand Prix'te atletlerin başarılı performansı heyecan yarattı.

Birleşik Amerikalı Noah Lyles, 60 metreyi 6 saniye 44 ile geçtiği müthiş sprinti ile yarışma rekorunu kırdı.

Geçen yıl 100, 200 ve 4x100 metrede kazandığı şampiyonluklarla yıldızı parlayan Lyles, bu rekorla, 60 metre dünya şampiyonluğuna da gözünü diktiğini ispatladı.

Kadınlar 60 metre engellide, Birleşik Amerikalı Tia Jones, 7 saniye 72 ile ipi önde göğüsledi. Jones, dünya rekorunu ise kılpayı kaçırdı.

