“Long Beach Run” koşusunun ikincisi 16 Nisan’da gerçekleştirilecek

Bu yıl 2.si yapılacak Long Beach Koşusu, 16 Nisan Pazar günü gerçekleşecek. Atletizm Federasyonu, geri sayımın başladığı yarışın detaylarını Belediye Başkanı Sadıkoğlu ile paylaştı

Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı beraberindeki Noyanlar Şirketler Grubu direktörlerinden Doğa Noyan ve şirket emlak danışmanı Koray Yalçın ile birlikte İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret etti. Heyet ziyarette, 16 Nisan’da Şampiyon Melekler anısına gerçekleşecek Long Beach Koşusu ile ilgili detayları Başkan Sadıkoğlu ile paylaştı. İskele Belediyesi’nin lojistik destek vereceği koşuya Başkan Sadıkoğlu da 400 göğüs numarasıyla destek verecek. Kabulde konuşan Başkan Sadıkoğlu, anlamlı bir amaca hizmet edecek Long Beach Koşusu’na İskele Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti.Atletizm Federasyonu ilki 2022 yılında yapılan “Long Beach Run” koşusunun ikincisini 16 Nisan’da gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Noyanlar Group of Companies ana sponsorluğunda, İskele Belediyesi’nin lojistik destek vereceği koşular bu yıl, Anavatan Türkiye’de meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinde Adıyaman’daki İsias Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler Takımı anısına yapılacak. Elde edilecek tüm gelir, Şampiyon Melekler Takımının anısını yaşatmak için kullanılacak.Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı da 16 Nisan’da yapılacak ve geri sayımın başladığı “Long Beach Run” koşusuyla ilgili bilgileri paylaşmak ve bu anlamlı koşuya davet etmek için İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret etti.Halkın senede bir defa yaşayacağı büyük bir organizasyona imza atacaklarını ifade eden Sakallı, İskele’nin Kıbrıs’ın önemli merkezlerinden biri olduğunu bu amaçla da koşuların İskele’de Long Beach’te gerçekleştireceklerini belirtti. Bu maratonu dünyanın birçok noktasından takip eden sporcular olduğuna dikkat çeken Sakallı amaçlarının ise bu organizasyonu dünya listelerine koymak olduğunun altını çizdi. Buraya bir kere gelen eminim hep gelmek isteyecek diyen Sakallı, “Long Beach Run” için kendilerine ev sahipliği yapacak ve lojistik destekte bulunacak İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür etti.Kendisi de Şampiyon Melekler Takımı anısına düzenlenecek koşuya Noyanlar Şirketler Grubu direktörlerinden Doğa Noyan tarafından takdim edilen 400 göğüs numarasıyla koşacak olan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da anlamlı bir amaca hizmet edecek yarışa, her konuda, İskele Belediyesi olarak desteğimiz tam dedi. Ülke ve millet olarak zor bir dönemden geçtiklerini de konuşmasında ifade eden Başkan Sadıkoğlu, deprem felaketinde hayatını kaybeden Şampiyon Melekler Takımı’nı yaşatmanın boyunlarının borcu olduğunu da sözlerine ekledi. Böylesi anlamlı bir organizasyona imza atan Atletizm Federasyonu’na teşekkürlerini de sunan Başkan Sadıkoğlu, tüm halkı, bu anlamlı organizasyonun bir parçası olmaya davet etti.