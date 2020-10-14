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"Sözleşmeler konusunda tutumumuz aynı olacak"

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Berkem Korbay, Futbolcular Derneği genel kurulunda başkan adayı olacağını açıklarken, “Sözleşmeler konusunda çok iyi ilerleme kat ettiğimiz yoldaki tutumumuz aynı olmakla birlikte, bütün faaliyetlerimize devam edeceğiz.” açıklamasını yaptı

"Sözleşmeler konusunda tutumumuz aynı olacak"
Binatlı takım kaptanı BerkemKorbay, Futbolcular Derneğinin olağan üstü genel kurulunda başkan adayı olacak.
BerkemKorbay, Futbolcular Derneği başkan adaylığı için şu açıklamayı yaptı:
“Futbolcular Derneği kurucu üyelerimizden ve çok değerli başkanımız Kaan Güder'in istifası nedeniyle, yürüttüğümüz takdir toplayan sürecin sona ermemesi için mevcut yönetimimiz doğrultusunda ve KTFF liglerine kayıtlı tüm futbolculara açık olan kapımızla oluşturacağımız yönetimimle başkanlığa adaylığımı tüm değerli futbolcu kardeşlerime duyururum.
Kaan Güder’in oldukça fazla emeğinin olduğu sözleşmeler konusunda çok iyi bir ilerleme kat ettiğimiz yoldaki tutumumuz aynı olmakla birlikte, bütün faaliyetlerimize devam edeceğiz. Pandemiden dolayı engellenen bütün aktivitelerimize kurulan yönetim ile seçildiğim günden itibaren tam gaz hız vereceğim.
Tek amacım ve tek gayem, hayatın her yerinde olduğu gibi özellikle en büyük sivil toplum örgütü olabileceğimiz güce sahipken, sporcu olma karakterine, yeteneğine, zekasına sahip olan, KTFF'ye bağlı olan tüm futbolcularımıza kapımızı açıp hasretlediğimiz birlikteliği sağlamak olacaktır.
El birliği ile futbolcularımıza her konuda ama özellikle de 'HAK' konusunda tek ses olacağız. Çok kısa bir süre sonra olağanüstü genel kurula gideceğiz. Bu yolda çıkabilecek aday tüm abilerime ve kardeşlerime sonsuz saygı ve desteğimi de vereceğimi bildiririm. Çıkmayacak biri var ise tam desteğinizi arzularım.”
 
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