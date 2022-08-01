Kadınlarda Devrim, Erkeklerde Tazegül birinci

KKTC Atletizm Federasyonu ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı işbirliğinde her yıl organize edilen 1 Ağustos Mukavemet Yol Koşusu’nda Büyük Kadınlar genel sonuçlarda Mine Devrim, Büyük Erkekler genel sonuçlarda ise Hakan Tazegül birinci oldu

KKTC Atletizm Federasyonu ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı işbirliğinde her yıl organize edilen 1 Ağustos Mukavemet Yol Koşusu, dün yapıldı.

Kıbrıs’ın fethi, Türk Mukavemet Teşkilatı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıldönümleri çerçevesinde geleneksel olarak organize edilen koşu Boğazköy’deki Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı önünde başlayıp 16 kilometrelik mesafe sonunda Mücahitler Sitesi önünde tamamlandı.

Yarışı Büyük Erkekler genel sonuçlarda 0:54.17’lik derecesiyle Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Hakan Tazegül Birinci olarak tamamladı. İkincilik ve üçüncülük de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı sporcuları tarafından kazanıldı. Yusuf Gökalp 0:54.25’lik derecesi ile ikinci, Veli Atikoğlu 0:56.36’lık derecesi ile üçüncü olarak yarışı tamamladı.

Büyük Kadınlar genel sonuçlarda Mine Devrim 1:08.36’lık derecesi ile birinci olurken, Suna Evran Elmas 1:11.38 ile ikinci, Ayça Sağaltıcı ise 1:16.29’luk derecesi ile üçüncü oldu.

Büyük Erkekler Takım Sıralamasında ise Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı birinci, Tüfekçi Spor Kulübü ikinci, Emekli Polis Derneği ve Barış Kuvvetleri üçüncü olarak Mukavemet Yol Koşusunu tamamladı.

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı çerçevesinde düzenlenen 16 kilometrelik "Mukavemet Koşuları"nın ödül töreni yapıldı.

Mücahitler Sitesi’nde yer alan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katıldığı ödül töreni, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başladı. TMT Mücahitler Derneği Başkan Yardımcısı Celal Bayar ve ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmalarından sonra ödüllerin takdimiyle tören sona erdi.

ÖDÜLLER

Koşulan mesafe itibarıyla “1958 ve 1974 arası mücadeleyi” simgeleyen 16 kilometrelik Mukavemet Koşusunda dereceye girip ödül alan bireysel ve takım sıralaması şöyle:

Kadınlarda:

1)Mine Devrim (Tüfekçi)

2) Suna Elmas (ARES)

3)Ayça Sağaltıcı (GKK)



Erkeklerde:

1)Hakan Tazegül (GKK)

2) Yusuf Gökalp (GKK)

3) Veli Atikoğlu (GKK)



Takım Sıralaması:

1) GKK

2) Tüfekçi

3) Emekli Polisler Derneği ve KTBK



