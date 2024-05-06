İlkokullar şampiyonluk için yarışıyor

Milli Eğitim Bakanlığı ile KKTC Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Küçükler Atletizm Final Yarışları başladı. İlkokullar, Atatürk Stadı’nda finallerde başarılı olabilmek için iki gün boyunca müsabakalarda derece arayacak. İlk gün yarışları sonunda küçük erkeklerde Alasya İlkokulu, küçük kızlarda 23 Nisan İlkokulu takım sıralamalarının ilk basamağında yer aldı. Yarın (7 Mayıs Salı) tamamlanacak son gün yarışlarının ardından dereceler belirlenecek. İlk gün sonunda oluşan takım sıralamaları şu şekilde:



Küçük Erkekler

1. Alasya İlkokulu 126 Puan

2. Güzelyurt Özgürlük İlkokulu 124 Puan

3. Levent Primary İlkokulu 124 Puan

4. 23 Nisan İlkokulu 118 Puan

5. Alsancak İlkokulu 117 Puan

6. Gönyeli İlkokulu 117 Puan

7. Şht. İlker Karter İlkokulu 108 Puan

8. Yakın Doğu İlkokulu 102 Puan



Küçük Kızlar

1. 23 Nisan İlkokulu 197 Puan

2. Şht. Hüseyin Akil İlkokulu 179 Puan

4. Polatpaşa İlkokulu 173 Puan

3. Necat British İlkokulu (Lefkoşa) 161 Puan

5. Alsancak İlkokulu 160 Puan

6. Levent Primary İlkokulu 154 Puan

7. 9 Eylül İlkokulu 136 Puan

8. Yakın Doğu İlkokulu 108 Puan

