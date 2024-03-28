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Haspolat İlkokulu’nda madalya mutluluğu

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Haspolat İlkokulu’nda madalya mutluluğu
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Haspolat İlkokulu, Milli Eğitim Bakanlığının düzenlemiş olduğu atletizm yarışlarında 2 madalya kazandı.
Beden Eğitimi öğretmeni Çağrı Zeki’nin çalıştırdığı Haspolat İlkokulu öğrencileri, yıllar sonra kürsüye çıkarak okula madalya kazandırdılar.
Fırlatma topu kızlarda 31.58 derece ile Haspolat İlkokulu öğrencisi Nurcan Demiroğulları Lefkoşa bölge birincisi oldu. Mert Yayar ise uzun atlama erkeklerde Lefkoşa bölge ikincisi geldi.
Haspolat İlkokulu’ndan yapılan açıklamada yarışa katılan öğrenciler teşekkür edilirken, Beden Eğitimi öğretmeni Çağrı Zeki ve madalya kazanan öğrenciler Nurcan Demiroğulları ile Mert Yayar ayrıca tebrik edildi.
 
 
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