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Hakan Tazegül Büyük Atatürk Koşusu birincisi

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Ankara’da gerçekleştirilen 88. Büyük Atatürk 8 Kilometrelik Masterler yol koşusunda ülkemizin başarılı atletlerinden Hakan Tazegül Türkiye genelinde 1.ci oldu

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Hakan Tazegül Büyük Atatürk Koşusu birincisi
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Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 104. Yıldönümü dolayış ile 88. Büyük Atatürk yol koşusu yapıldı. 
Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 104. Yıldönümü dolayısı ile 88. Büyük Atatürk yol koşusuna katılan ülkemizin başarılı atletlerimiz Hakan Tazegül önemli derece elde etti.
Ankara’da gerçekleştirilen 88. Büyük Atatürk 8 Kilometrelik Masterler yol koşusunda ülkemizin başarılı atletlerinden Hakan Tazegül Türkiye genelinde 1.ci oldu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sporcusu Hakan Tazegül, Ankara’da katıldığı 88. Büyük Atatürk 8 Km’lik masterler yol koşusunda birinciliğini yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri Ordu Milli takımı olarak da takım halinde birinci oldu.
 
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