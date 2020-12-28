Hakan Tazegül, Ankara’da KKTC bayrağıyla koştu

Hakan Tazegül, 27 Aralık Atatürk koşusunaTürk Silahlı Kuvvetleri Ordu Milli takımını temsilen katılırken, 10 kilometrelik parkur boyuncaKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı ile koştu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sporcusu Hakan Tazegül, 27 Aralık Atatürk koşusunakatılarak koştu.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen 27 Aralık Atatürk koşusuna Türk Silahlı Kuvvetleri Ordu Milli takımı temsilen katılan başarılı atletimiz Hakan Tazegül diğer atletlerle birlikte koşarak finişe toplu olarak girdi. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 27 Aralık Atatürk koşusu pandemiden dolayı belirli sayıda sporcuya izin verilirken, 10 bayan 10 erkek sporcunun katılımı ile Atletizm Federasyonu telkiniyle toplu olarak koşuldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya geldiği Dikmen mevkiinde başlayan 10 kilometrelik 27 Aralık Atatürk koşusuna sivil ve milli takımdan oluşan 20 sporcuyla birlikte koşan başarlı sporcumuz Hakan Tazgül, özel izinle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını 10 kilometrelik parkur boyunca özellikle en önde taşıyarak Ankara Tren Garı önünde finişe toplu olarak girildi. Türk Silahlı Kuvvetleri Ordu Milli Takımında yer alan Hakan Tazegül,bayrağımızla Ankara sokaklarında koşarken halk kendisine,“Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” tezahüratlarıyaptı. Tazegül, tezahüratlardan dolayı farklı bir atmosfer, bambaşka bir heyecan ve duygular içerisinde güzel bir ortamda koşusunu tamamladı.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen 27 Aralık Atatürk Koşusunun ardından katılan tüm sporculara madalya verildi.Hakan Tazegül 31 Aralık Perşembe günü adaya dönecek.

