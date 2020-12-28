Taşkent yönetiminin gece mesaisi

Taşkent Spor Kulübü yeniden faal hale geçtikten sonra kulübün faaliyetleri artarak devam ediyor.

Sami Engindal başkanlığındaki yönetimi kurulu kulübe kalıcı eserler kazandırma adına yoğun bir mesai harcarken, gece de çalışma yürütüyor. Kulübün mevcut futbol sahasının yanına halı saha yapımı için çalışma yürüten Taşkent Spor Kulübü yönetimi, dün gece sahanın beton döküm işlemlerini gerçekleştirdi.

Dikmen Belediyesi ve Taşkent muhtarlığı ile iş birliği içerisinde ve destekleriyle halı sahayı tamamlamayı hedefleyen Taşkent Spor Kulübü yönetimi, halı sahaya maddi katkı sağlamak için düzenlediği piyango çekilişinden elde edilen geliri de halı saha yapımı için kullanıyor.

