GAÜ’lüler kürsüye ambargo koydu

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlemiş olduğu Okullar Arası Kros Yarışlarında GAU The American Future College üstün başarı elde etti.

Okullar Arası Kros Yarışlarında;GAU TheAmericanFuture College 11 F sınıfı öğrencisi Işıl Kıran 1.,TheAmericanFutureCollege 12 C sınıfıöğrencisiYağmurBozoğlanise 2. oldu.

TheAmericanFutureCollege’den yapılan açıklamada, “Okulumuz takım halindede 1. olarakülkemiziOcakayındaAdana'dayapılacakTürkiyeKrosŞampiyonasındatemsiletmehakkıkazanmıştır. Öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz” denildi.

