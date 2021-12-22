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GAÜ’lüler kürsüye ambargo koydu

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GAÜ’lüler kürsüye ambargo koydu
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KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlemiş olduğu Okullar Arası Kros Yarışlarında GAU The American Future College üstün başarı elde etti.
Okullar Arası Kros Yarışlarında;GAU TheAmericanFuture College 11 F sınıfı öğrencisi Işıl Kıran 1.,TheAmericanFutureCollege 12 C sınıfıöğrencisiYağmurBozoğlanise 2. oldu.
TheAmericanFutureCollege’den yapılan açıklamada, “Okulumuz takım halindede 1. olarakülkemiziOcakayındaAdana'dayapılacakTürkiyeKrosŞampiyonasındatemsiletmehakkıkazanmıştır. Öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz” denildi.
 
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