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Emir sahaya indi

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Emir sahaya indi
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Burak KARABACAK
AKSA Birinci Lig lideri Larnaka Gençler Birliği’nin kaptanı Emir Dolu’nun iyileşme süreci sürerken,deneyimli futbol sahalarına geri döndü.
Larnaka Gençler Birliği’nin başarılı defans oyuncusu Emir Dolu,Çetinkaya maçında yaşadığı talihsiz sakatlıktan dolayı 1 ayı aşkın süredir sahalardan uzak kalmıştı. Tedavisi biten ve antrenmanlara başlayan Emir Dolu, sezonun ikinci devresinde formasını giyecek.
 
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