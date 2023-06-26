Buse’den Polonya’da dördüncülük

Elit atlet Buse Savaşkan, Türkiye Milli Takımı adına yarıştığı Avrupa Oyunları’nda dördüncü oldu

KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı elit atletlerden Buse Savaşkan, 3. Avrupa Oyunları’nda yüksek atlama branşında dördüncü oldu. Buse, takımlar puanlamasında Türkiye Milli Takımı’na bu derecesi ile 13 puan kazandırdı.

Polonya’da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları, 23-25 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilirken, Kıbrıslı Türk atlet Buse Savaşkan Türkiye Milli Takımı adına yarıştı.

Oyunların son günü olan Pazar günü piste çıkan Buse, A ve B grubu olarak ikiye ayrılan yüksek atlama yarışlarında A grubunda yer aldı. Buse 1.87’lik dereceye kadar yükselirken, bir sonraki hakkında 1.90’ı üç denemesinde de geçemeyince 1.87 ile yarışı tamamladı. Grubunda üçüncü olan Buse, 16 atletin yer aldığı her iki grubun genel klasmanında ise dördüncü olarak yarışmayı tamamladı ve madalyayı az bir farkla kaçırdı.

TÜRKİYE’YE 13 PUAN KAZANDIRDI

3. Avrupa Oyunları’nda Türkiye 245 puan toplarken, 13 puan Buse’nin yüksek atlamada elde ettiği dereceden geldi. Türkiye Milli Takımı son gün alt sıralardan kurtularak 1. Grup’a tutunma mücadelesi vermesine karşılık 16 takımın yer aldığı grupta 15’inci olarak bir alt gruba düştü.

