Eren – Fatih çifti Türkiye Şampiyonu

Eren Siper – Fatih Uçar U20 Plaj Voleybolu Kulüpler Türkiye Şampiyonası’nda altın madalyaya ulaştı.
23-25 Haziran tarihlerinde Balıkesir’de düzenlenen U20 Plaj Voleybolu Kulüpler Türkiye Şampiyonası finalinde rakipleri Halil – Nevzat ikilisini 2-1’lik (21-16, 20-22, 15-5) skorla mağlup eden Eren – Fatih ikilisi şampiyonluğa uzandı.
Genç sporcularımız ödül töreninde Şampiyon Meleklerimizi simgeleyen formaları ile yer alarak her zaman kalplerimizde olduklarının ve unutulmayacaklarının mesajını verdiler.
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