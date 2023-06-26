Eren – Fatih çifti Türkiye Şampiyonu

Eren Siper – Fatih Uçar U20 Plaj Voleybolu Kulüpler Türkiye Şampiyonası’nda altın madalyaya ulaştı.

23-25 Haziran tarihlerinde Balıkesir’de düzenlenen U20 Plaj Voleybolu Kulüpler Türkiye Şampiyonası finalinde rakipleri Halil – Nevzat ikilisini 2-1’lik (21-16, 20-22, 15-5) skorla mağlup eden Eren – Fatih ikilisi şampiyonluğa uzandı.

Genç sporcularımız ödül töreninde Şampiyon Meleklerimizi simgeleyen formaları ile yer alarak her zaman kalplerimizde olduklarının ve unutulmayacaklarının mesajını verdiler.



