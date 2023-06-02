Birkan Uzun anısına yarışacaklar

Vakıflar İdaresi sponsorluğunda 2. Birkan Uzun Zirve Koşusu Pazar günü yapılıyor

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen Birkan Uzun Zirve Koşusu'nun bu yıl ikincisi düzenleniyor.

"7 Kıta 7 Zirve” sloganıyla çıktığı yolda dünyanın en yüksek zirvelerine çıkan, son olarak Antartika’dakiVinson Dağı’nın zirvesine ulaşma başarısı gösteren Uzun anısına ikincisi organize edilen yarış 4 Haziran 2023 Pazar günü yapılacak.

YARIŞ 08.00’DE BAŞLAYACAK

Vakıflar İdaresi ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan yarış Birkan Uzun'un adının verildiği Selvili Tepe'de başlayacak. Katılımcılar sabah saat 07.00’de Kozan Restaurant önünde toplanacak. Birkan Uzun'un resminin olduğu meydanda saat 08.00’de başlayacak olan yarış Karşıyaka piknik alanında sona erecek.

"KIBRIS'IN EN YÜKSEK NOKTASINDA, KIBRIS'IN EN ZORLU YARIŞI" SLOGANI

8.2 kilometrelik mesafede "Kıbrıs'ın en yüksek noktasında, Kıbrıs'ın en zorlu yarışı" sloganı ile düzenlenen yarış Uzun'un adına yakışır, iniş ve çıkışları çok olan zorlu bir etapta yapılacak.

Geçtiğimiz yıl ilk kez Geçitkale, Mersinlik piknik alanında düzenlenen ve şölen havasında gerçekleşen yarışın kayıtları sürerken yarış sonunda düzenlenecek törenle dereceye girenlere ödülleri ve katılımcılara belgeleri takdim edilecek.

