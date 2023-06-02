Masa Tenisinde KTSYD Kupası heyecanı yaşanacak

Masa Tenisinde hafta sonu Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Kupası oynanacak.

Şampiyona Büyük Erkekler kategorisinde düzenlenecek. Cumartesi sabah saat 10.00’da federasyon salonunda başlayacak olan etkinlik aynı gün sona erecek.

KTSYD Kupası’nda Lefke Avrupa Üniversitesi, Arucad Anka Spor Derneği, Bekiroğulları Masa Tenisi Altyapı Derneği, Sütlüce ve Girne Amerikan Üniversitesi takımları mücadele edecek.

