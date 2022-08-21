Berk Bağrıkara Türkiye Triatlon Milli Takımında

Ülkemizin başarılı sporcularından Berk Bağrıkara, Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen 2022 Eğirdir Triatlon Türkiye Kupası'nda Elit Erkekler Kategorisi'nde elde ettiği muhteşem sonuçlarla büyük bir başarıya daha imza attı.

Bağrıkara, elde ettiği sonuçlarla 22-23 Eylül 2022 tarihlerinde Alanya'da düzenlenecek olan Avrupa Triatlon Kupası'nda Türkiye Milli Triatlon Takımı mayosuyla yarışmaya hak kazanarak KKTC spor tarihine bir kez daha adını altın harflerle yazdırmayı başarmış oldu.

