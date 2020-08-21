Aydın, uzun atlamada Türkiye ikincisi

KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı milli atletlerden Tuğba Aydın, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Süper Lig 1. Kademe yarışlarında üç adım atlama branşında elde ettiği Türkiye şampiyonluğu ile beraber, uzun atlama branşında ikinci olma başarısı gösterdi.

Bursa’da 19-20 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 1. Kademe yarışlarında Aydın, üç adım atlama branşında 13.20’lik derecesi ile Türkiye şampiyonu olmuştu. Aydın mücadele ettiği uzun atlama branşında birinciliği kıl payı kaçırdı. 5.86’lık derecesi ile ikinci olan Tuğba’nın önünde birinci olan isim 5.87 ile Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Böylelikle Tuğba Aydın, 1. Kademe yarışlarını bir şampiyonluk ve bir ikincilikle noktaladı.

