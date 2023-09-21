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Atletizmde hakem kursu başlıyor

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Atletizmde hakem kursu başlıyor
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KKTC Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen hakem kursu başlıyor. Mevcut hakemlerin bilgilerini güncellemesi, yeni hakemlerin yetiştirilerek atletizme kazandırılması amacı taşıyan kurs 22-23-24 Eylül tarihlerinde Lapta Gençlik Kampı’nda konaklamalı olarak yapılacak.
Kursta eğitmen olarak Türkiye’den ve ülkemizden önemli isimler yer alacak. Yrd. Doç. Dr. Ercan Haslofça, Doç. Dr. Fehime Haslofça, Cengiz Çiçek, Müslüm Aksakal ve MHK Başkanı Özgür Felek eğitimleri verecek olan isimler.
Kurs ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenlerin 0539 112 56 98 numaralı telefondan irtibat kurabileceği, ayrıca federasyonun Facebook hesabından yayınlanan link üzerinden kayıt yaptırabilecekleri belirtildi.
 
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