banner913
banner932
DenizBank'ın KKTC Ülke Müdürlüğü ve Girne Şubesi yarın açılıyor
DenizBank'ın KKTC Ülke Müdürlüğü ve Girne Şubesi yarın açılıyor
14 0
Uyuşturucu baskınında bir şehit
Uyuşturucu baskınında bir şehit
97 0
 
Karabağ'da ateşkes sağlandı
Karabağ'da ateşkes sağlandı
10 0
“Çözümsüzlüğün nedeni Rum tarafı”
“Çözümsüzlüğün nedeni Rum tarafı”
11 0
Genç ATV ve Kroscular Hamitköy’de yarıştı
Genç ATV ve Kroscular Hamitköy’de yarıştı
15 0
Lions kulüpleri ile İnsan Hakları Platformu sanal söyleşide biraraya gelecek
Lions kulüpleri ile İnsan Hakları Platformu sanal söyleşide biraraya gelecek
17 0
Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan'a destek belirtti
Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan'a destek belirtti
18 0
banner964

Darts yaz liginde çekişmeli maçlar

banner476

banner974
Darts yaz liginde çekişmeli maçlar
banner971
Carlsberg KKTC Fenerbahçeliler Derneği 5’li Takımsal Darts Yaz Ligi’nin 3’üncü maçları Salı ve Çarşamba günü oynanan çekişmeli maçlar ile tamamlandı.
        
A GRUBU 3’NCÜ HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Girne Avcılık Atıcılık : 10  - Abbasoğlu Öğrenci Yurdu : 15
Erciyes Tesisatçılık : 16  -  Carlsberg : 9
KKTC FB Derneği  : 19  - Röper Harita  :6
 
En Az Okta Finiş :
Cemal Gingi - 16 ok
En Yüksek Sayı Atanlar:
Tamer Kaya 1x180
Tanser Tilki 1x180
En Yüksek Sayıdan Finiş:
Hüseyin Çoban - 130 (Göbek Finiş)
 
B GRUBU 3’NCÜ HAFTA MAÇ SONUÇLARI
ARDEN GIDA    10     15     YÖNLÜER LASTİK SERVİSİ
GAZİMAĞUSA DARTS BİRLİĞİ  9       16     MESARYA LİONS
LEFKOŞA SPOR BİRLİĞİ    8       17     DÜZOVA S.K.
GÜLENLER İNŞAAT                     BAY
 
SELAHATTİN TOK     2*180
FAİK KOZANSOY      1*180
SEDAT SEDATGİL     1*180
HÜSEYİN YÖNLÜER 70 GÖBEK FINISH
ALİ KASAPOĞLU       18 OK
 
CARLSBERG 5'Lİ TAKIMSAL YAZ DARTS LİGİ B GRUBU PUAN DURUMU
         TAKIMLAR        O       G       B       M      A       Y       P       AV
1       YÖNLÜER LASTİK SERVİSİ        3       3       0       0       55     20     9       35
2       GÜLENLER İNŞAAT  2       2       0       0       39     11     6       28
3       DÜZOVA S.K.    2       2       0       1       30     45     6       -15
4       ARDEN GIDA    2       1       0       1       34     16     3       18
5       MESARYA LİONS      2       1       0       1       27     23     3       4
6       GAZİMAĞUSA DARTS BİRLİĞİ  3       0       0       3       31     44     0       -13
7       LEFKOŞA SPOR BİRLİĞİ    3       0       0       3       9       66     0       -57
                   17     9       0       9       225   225   27     0
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.