Darts yaz liginde çekişmeli maçlar

Carlsberg KKTC Fenerbahçeliler Derneği 5’li Takımsal Darts Yaz Ligi’nin 3’üncü maçları Salı ve Çarşamba günü oynanan çekişmeli maçlar ile tamamlandı.



A GRUBU 3’NCÜ HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Girne Avcılık Atıcılık : 10 - Abbasoğlu Öğrenci Yurdu : 15

Erciyes Tesisatçılık : 16 - Carlsberg : 9

KKTC FB Derneği : 19 - Röper Harita :6



En Az Okta Finiş :

Cemal Gingi - 16 ok

En Yüksek Sayı Atanlar:

Tamer Kaya 1x180

Tanser Tilki 1x180

En Yüksek Sayıdan Finiş:

Hüseyin Çoban - 130 (Göbek Finiş)



B GRUBU 3’NCÜ HAFTA MAÇ SONUÇLARI

ARDEN GIDA 10 15 YÖNLÜER LASTİK SERVİSİ

GAZİMAĞUSA DARTS BİRLİĞİ 9 16 MESARYA LİONS

LEFKOŞA SPOR BİRLİĞİ 8 17 DÜZOVA S.K.

GÜLENLER İNŞAAT BAY



SELAHATTİN TOK 2*180

FAİK KOZANSOY 1*180

SEDAT SEDATGİL 1*180

HÜSEYİN YÖNLÜER 70 GÖBEK FINISH

ALİ KASAPOĞLU 18 OK



CARLSBERG 5'Lİ TAKIMSAL YAZ DARTS LİGİ B GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1 YÖNLÜER LASTİK SERVİSİ 3 3 0 0 55 20 9 35

2 GÜLENLER İNŞAAT 2 2 0 0 39 11 6 28

3 DÜZOVA S.K. 2 2 0 1 30 45 6 -15

4 ARDEN GIDA 2 1 0 1 34 16 3 18

5 MESARYA LİONS 2 1 0 1 27 23 3 4

6 GAZİMAĞUSA DARTS BİRLİĞİ 3 0 0 3 31 44 0 -13

7 LEFKOŞA SPOR BİRLİĞİ 3 0 0 3 9 66 0 -57

17 9 0 9 225 225 27 0

