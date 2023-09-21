Darts yaz liginde çekişmeli maçlar

Carlsberg KKTC Fenerbahçeliler Derneği 5’li Takımsal Darts Yaz Ligi’nin 3’üncü maçları Salı ve Çarşamba günü oynanan çekişmeli maçlar ile tamamlandı.
A GRUBU 3’NCÜ HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Girne Avcılık Atıcılık : 10 - Abbasoğlu Öğrenci Yurdu : 15
Erciyes Tesisatçılık : 16 - Carlsberg : 9
KKTC FB Derneği : 19 - Röper Harita :6
En Az Okta Finiş :
Cemal Gingi - 16 ok
En Yüksek Sayı Atanlar:
Tamer Kaya 1x180
Tanser Tilki 1x180
En Yüksek Sayıdan Finiş:
Hüseyin Çoban - 130 (Göbek Finiş)
B GRUBU 3’NCÜ HAFTA MAÇ SONUÇLARI
ARDEN GIDA 10 15 YÖNLÜER LASTİK SERVİSİ
GAZİMAĞUSA DARTS BİRLİĞİ 9 16 MESARYA LİONS
LEFKOŞA SPOR BİRLİĞİ 8 17 DÜZOVA S.K.
GÜLENLER İNŞAAT BAY
SELAHATTİN TOK 2*180
FAİK KOZANSOY 1*180
SEDAT SEDATGİL 1*180
HÜSEYİN YÖNLÜER 70 GÖBEK FINISH
ALİ KASAPOĞLU 18 OK
CARLSBERG 5'Lİ TAKIMSAL YAZ DARTS LİGİ B GRUBU PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P AV
1 YÖNLÜER LASTİK SERVİSİ 3 3 0 0 55 20 9 35
2 GÜLENLER İNŞAAT 2 2 0 0 39 11 6 28
3 DÜZOVA S.K. 2 2 0 1 30 45 6 -15
4 ARDEN GIDA 2 1 0 1 34 16 3 18
5 MESARYA LİONS 2 1 0 1 27 23 3 4
6 GAZİMAĞUSA DARTS BİRLİĞİ 3 0 0 3 31 44 0 -13
7 LEFKOŞA SPOR BİRLİĞİ 3 0 0 3 9 66 0 -57
17 9 0 9 225 225 27 0
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