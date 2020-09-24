Zeytinlik kavşağında feci kaza

Girne-Alsancak çevre yolunun zeytinlik kavşağında yaklaşık 1 saat öce meydana gelen kazada yol adeta savaş alanına döndü.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Girne – Alsancak çevre yolu üzerinde, Zeytinlik ışıklarında saat 17.50 sıralarında iki aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı .
Yaralılar Girne Dr Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı. Kırmızı ışıkta geçen salon araç sürücüsünün sebep olduğu kazada toplam 9 kişi yaralandı.
Olay yerinden aldığımız bilgiye göre, kaza sırasında iş aracında bulunan bir kişinin camdan yola fırladığı ve ağır yaralıların olduğu bildirildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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