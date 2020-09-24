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KTAMS, yarın Gelir ve Vergi Dairesi'nde de greve gidecek

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KTAMS, yarın Gelir ve Vergi Dairesi'nde de greve gidecek
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası rotasyon usulü çalışma talebiyle başlattığı greve yönelik olarak hükümetin “duyarsız ve sorumsuz tavır” sergilediği gerekçesiyle yarın Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir ve Vergi Dairesi’nde de greve gidileceğini bildirdi.
KTAMS’tan yapılan yazılı açıklamada, Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Şehir Planlama Dairesi ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir ve Vergi Dairesi’nde bulunan Tahsilat ve Gelirler Birimlerinde yarın da tam gün grev uygulayacağını duyurdu.
Açıklamda, “İlgili dairelerden hizmet bekleyen halkımızın mağdur edilmesinin tek sorumlusu devlet ciddiyetinden yoksun olan, seçim telaşındaki UBP-HP Hükümeti olduğunu bir kez daha vurgularız” denildi.
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