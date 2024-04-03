Girne'de sahte paradan tutuklanan Yusuf Uzun’un suçsuz olduğu ve sahte dolarları Girne’deki bir işletmeden aldığı, sahte olduğunu bilmediği yapılan soruşturma sonucu ortaya çıktı

Girne'de piyasaya sahte para sürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Yusuf Uzun’un suçsuz olduğu anlaşıldı. Uzun’un sahte dolarları Girne’deki bir işletmeden aldığı, sahte olduğunu bilmediği yapılan soruşturma sonucu ortaya çıktı. İşletmenin kamera görüntülerinin incelendiği, Uzun’un paraları alırken görüldüğü kaydedildi. Uzun serbest bırakılırken, işlemeye sahte para veren şahsın arandığı kaydedildi.

Uzun, 25 Mart 2024 tarihinde saat 01:30 raddelerinde Girne'de, bir casino içerisinde müşteri olarak bulunduğu bir esnada, tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğuna inanılan 40 adet 50’lik banknottan toplam 2000 Amerikan Dolarını kasaya verip, tedavüle sürdüğü gerekçesiyle mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alınmıştı. Yapılan soruşturma sonucu Uzun’un suçsuz olduğu anlaşıldı.

Öte yandan Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhanede sahte dolar tedavüle sürdükleri iddia edilen Tarık Efe Niksarlı ve Kerem Tanbova'nın da suçsuz olduğu ortaya çıktı.

Sahte dolar tedavüle sürdükleri iddia edilen Tarık Efe Niksarlı ve Kerem Tanbova'nın suçsuz olduğu ortaya çıktı. Niksarlı ve Tanbova'nın sahte ABD dolarlarını tedavüle sürmedikleri, paraların bir kumarhanede tedavüle sürüldüğü tespit edildi.

