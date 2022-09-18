Yürekler ağza geldi

Girne - Alsancak çevre yolu üzerinde saat 13.00'te meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.



Polisten verilen bilgiye göre, Alperen Tekin (E-26), yönetimindeki LN 842 plakalı salon araçla Alsancak istikametine seyrettiği sırada GAÜ çemberini geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje, ardından refüj içerisinde bulunan aydınlatma direğine çarptı.



Kaza sonucu hafif yaralanan araç sürücüsü Alperen Tekin ile araçta yolcu olarak bulunan Gül Sonet Bozok’un (K-26) kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde tedavileri sürüyor.

