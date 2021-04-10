Yürekler ağza geldi

Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde,RHA plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıkarak, yol kenarındaki araca çarpıp her iki aracında dere yatağına düşmesiyle yaşanan kaza yürekleri ağza getirdi.

Politen verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 17.30 sıralarında, Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Akın Apaydınlı (E-53), yönetimindeki RHA 4073 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Alpet trafik ışıklarını geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp, banket içerisinde park halinde bulunan PJ 860 plakalı araca çarpmasıyla yaşandı.

Çarpmanın etkisiyle her iki araç dere yatağına düşerken, kaza sonucu yaralanan olmadı. Olayla ilgili soruşturma devam etmekte.