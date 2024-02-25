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Yürekler ağıza geldi

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Yürekler ağıza geldi
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Girne - Lefkoşa Anayolunda bugün öğle saatlerine doğru yaşanan kaza yürekleri ağıza getirirken, kazada yaralanan olmaması sevindirdi.
Polisten verilen bilgiye göre kaza, saat 12.30 sıralarında, Girne - Lefkoşa Anayolunun 4-5 km'leri arasında, üzerinde, 25 yaşındaki Selin BALTA, yönetimindeki KH 308 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, Boğazköy'de gidişine göre sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarpıp kontrolsüzce yol içerisinde savrulduktan sonra tekrar bariyerlere çarpıp durmasıyla yaşandı.
Kaza sonucu yaralanan olmadı. Yürütülen soruşturma neticesinde yapılan evrak kontrolünde sürücünün dikkatsiz sürüşü yanı sıra, KKTC'den sürüş ehliyetsiz, muayenesiz ve seyrüsefer ruhsatsız araç kullandığı tespit edilerek aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmekte.
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