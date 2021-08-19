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Yüksek gerilim hattından çıkan kıvılcım ağaçları kül etti

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Yüksek gerilim hattından çıkan kıvılcım ağaçları kül etti
Meriç bölgesinde akşam üzeri yüksek gerilim hattından çıkan kıvılcım sonucunda meydana gelen yangın korkuttu.
Polisten verilen bilgiye göre saat 17:30 sıralarında Meriç'te yüksek gerilim hatlarından çıkan kıvılcım sonucu ise yaklaşık yarım dönümlük alan içerisinde bulunan kuru otlar ile çam ve selviden oluşan toplam 25 ağaç yanarak zarar gördü. Yangınlar itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Öte yandan bugün saat 15:30 sıralarında, Haspolat'ta Dilem Sokak üzerinde bulunan boş arazi içerisinde meydana gelen yangın sonucu, kuru otlar, çöp ve molozların yanı sıra bir adet büyük boy çöp bidonu yanarak zarar gördü.
Saat 15:40 sıralarında ise Güngör çöplüğüne giden yolun 2-3'ncü km'leri arasında arazi içerisinde bulunan çöp ve molozlar ile kuru otlar çıkan yangın sonucu yandı.
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