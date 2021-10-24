Yollara bir can daha

Mehmetçik’te, aracın ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü bir kişi ağır yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 06:00 sıralarında, Mehmetçik’te, Mehmetçik Göleti yakınlarında, Ahmet Çoban (E-24), yönetimindeki LC 763 plakalı araç ile Çayırova istikametinden Mehmetçik istikametine doğru seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybedip gidişine göre yolun sağından çıkarak yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Mazhar Bozkurt (E-30) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü Ahmet Çoban ise kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.