Polisten ülke genelinde denetimler

Girne Polis Müdürlüğü ve Güzelyurt Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında, dün gece 20:00 ve bu sabah 05:00 saatleri arasında, asayiş, beş İlçe’de de (Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele) trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Girne’de gerçekleştirilen asayiş denetimleri kapsamında kumarhanelerde yapılan kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 40 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen asayiş denetimleri kapsamında ise bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edildi ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

İLÇELERDE GERÇEKLEŞTİRLEN TRAFİK DENETİMLERİ KAPSAMINDA;

Lefkoşa’da 450 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 215 araç sürücüsü hakkında (1’i alkollü olmak üzere) ileri işleme gidilirken, sigortasız olmasından dolayı iki araç trafikten men edildi.

Gazimağusa’da 580 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 134 araç sürücüsü (5’i alkollü olmak üzere) hakkında ileri işleme gidilirken, 2 araç sürücüsü alkollü araç kullanma suçundan tutuklandı ve 5 araç trafikten men edildi.

Girne’de 690 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 161 araç sürücüsü (49’u alkollü araç kullanmak üzere) hakkında ileri işleme gidilirken, iki araç sürücüsü tutuklandı ve 61 araç ise trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta 420 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 54 araç sürücüsü (2’si alkollü olmak üzere) hakkında ileri işleme gidilirken, bir araç sürücüsü tutuklandı, iki araç ise trafikten men edildi.

İskele’de 450 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 60 araç sürücüsü (4’ü alkollü olmak üzere) hakkında ileri işleme gidildi.