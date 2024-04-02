Yollar cana doymuyor

Lefke bölgesi köylerinden Yeşilyurt köyü yakınlarında saat 17.00 sıralarında meydana gelen kazada bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Polisten verilen bilgiye göre kaza, saat 16:50 sıralarında, Yeşilyurt'ta Ecevit Caddesi üzerinde, İrfan HASRET (E-39), yönetimindeki UM 946 plakalı çift kabin araç ile dikkatsizce doğu istikametine doğru seyrettiği sırada 2. Selim Öğrenci Yurdu önlerine geldiğinde, o esnada önünde ayni istikamete doğru seyreden ve gerisinden gelen ambulansa yol vermek için yolun soluna geçip tekrar yola giriş yapan Zihni YILMAZ (E-57) yönetimindeki UE 564 plakalı motosiklete çarpmasıyla yaşandı.
Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Zihni YILMAZ olay yerinde yaşamını yitirdi. Soruşturma devam etmekte.
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