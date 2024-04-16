Yoldan çıkarak, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı

Lefkoşa'da akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki Gizem Askan yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Polisten verilen bilgiye göre saat 20:30 raddelerinde, Lefkoşa'da Şht Mustafa Ruşo caddesi boyunca VK 636 plakalı salon aracı Yarim çemberine doğru kullanan Oğuzhan ARAS (E-26) seyretmekte olduğu yolun solundaki Eminsel oto galeri önlerine geldiğinde dıkkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolu gidiş ve geliş olarak ayıran refuje çarptıktan sonra yine refüj üzerinde bulunan aydınlatma dıreğine çarptı. Kaza sonucu yaralanan aynı araçta yolcu Gizem ASKAN (K-22) kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahade altına alındı. Soruşturma devam ediyor.