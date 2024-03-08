YÖDAK’tan izin almadan üniversite açıldığı tespit edildi

Dört kişi tutuklandı

Lefkoşa’da geçen yıl faaliyete giren bir üniversitenin Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’ndan (YÖDAK) izinsiz açılıp çalıştırıldığı tespit edildi.

Polisten yapılan açıklamada yürütülen soruşturmada zanlı olarak görülen B.K.(K-44), N.E.(K-53), U.S.(E-39) ve M.İ.B.’nin (E-45) tutuklandığı bildirildi.

