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YÖDAK’tan izin almadan üniversite açıldığı tespit edildi

Dört kişi tutuklandı

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YÖDAK’tan izin almadan üniversite açıldığı tespit edildi
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Lefkoşa’da geçen yıl faaliyete giren bir üniversitenin Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’ndan (YÖDAK) izinsiz açılıp çalıştırıldığı tespit edildi.
Polisten yapılan açıklamada yürütülen soruşturmada zanlı olarak görülen B.K.(K-44), N.E.(K-53), U.S.(E-39) ve M.İ.B.’nin (E-45) tutuklandığı bildirildi.
 
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