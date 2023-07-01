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Yine iş kazası: 1 ağır yaralı

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Yine iş kazası: 1 ağır yaralı
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Bahçeli’de bir işçi 3 metre yüksekten düştü ve ağır yaralandı.  

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün sabah Bahçeli'de, yapımı devam eden bir siteye ait inşaat alanında çalışan Md Rajon Mia (E-28), taş duvar üzerinde bulunduğu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten, yerde bulunan taşlar üzerine düşerek ağır şekilde yaralandı.
Mia, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından, Yakın Doğu Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.
 
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