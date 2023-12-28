Yıltan’a beş yıl da ölümlü kazadan hapis

Uyuşturucudan 5 yıl hapse mahkum edilen Aktan Naim Yıltan Birkaya, 5 yıl da ölümlü kazadan ceza aldı. Haspolat'ta 2022 yılında uyuşturucu tesiri altında araç süren ve sürüş esnasında cep telefonunda konuşurken Hakkı Afşin'e çarparak Afşin'in ölümüne neden olan Birkaya, 5 yıl hapse mahkum edildi

Sanık hakkında verilen kararı okuyan Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın, 11 Haziran 2022 tarihinde saat 07.40 raddelerinde Haspolat'ta Lefkoşa - Mağusa anayolu üzerinde çift şeritli yolda soldan birinci şerit içerisinde meydana geldiğini söyledi.Yargıç, yönetimindeki araç ile seyreden Aktan Naim Yıltan Birkaya’nın seyrettiği yolun sağında bulunan Ergüden Tic. Ltd. önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedipyolun sağından yürüme zorunluluğu bulunduğu halde gidişine göre solda banket içerisinde yaya olarak ayni istikamete doğru yürümekte olan Lefkoşa'da sakin Hakkı Afşin'e çarptığını söyledi.Yargıç, kaza sonucu yaya Hakkı Afşın’ın almış olduğu yaralara dayanamayarak kaza mahallinde vefat ettiğini söyledi. Yargıç, aynı gün Aktan Naim Yıltan Birkaya'dan uyuşturucu madde veya ilaç tesiri tahlili maksatları için kan örneği emare olarak alındığını anlattı. Yargıç, alınan kan örneğinde sanığın kaza esnasında uyuşturucu madde tesiri altında olduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktardı.Yargıç, ayrıca sanığın kaza esnasında cep telefonuyla konuştuğunun da tespit edildiğini açıkladı. Kazanın olduğu yolda görüş mesafesini engelleyecek bir unsurun olmadığını, kazanın oluşmasındaki tüm kusurun sanığın olduğunu söyleyen Yargıç, sanığın tedbirsiz, dikkatsiz araç kullanarak, bir kişinin ölümüne neden olduğunu kaydetti.Yargıç, ölümlü kazaların gün geçtikte arttığını, büyük acılara neden olduğunu ifade ederek, sanığı 5 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.